Иван Морозов: «Удаления соперника нам помогли»
Нападающий «Спартака» Иван Морозов прокомментировал победу над «Сибирью» (5:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Наконец-то выиграли после двух поражений, начали забивать в большинстве и поэтому выиграли, я думаю, — начал игрок.
— В этом сезоне «Спартак» часто пропускал первым. Фактор первого гола помог сегодня?
— Конечно, приятно всегда первым забивать, а не пропускать и бежать отыгрываться. С «Трактором» мы тоже первые забили, но проиграли по итогу. Главное удержать счет или наращивать его.
— Опишите момент с вашим голом, бросали из-под защитника?
— Смотрю, Пашка там стоит, обзор закрывает, думаю, дай брошу. Там от игрока «Сибири», по-моему попало.
— Была достаточно агрессивная игра, много стычек.
— Все хотят победить, две играющие команды встретились. Вопрос был только в том, кто больше забьет.
— Что произошло в последнем периоде на вбрасывании?
— Игрок «Сибири» на вбрасывании начал блокировать мою клюшку ногой, это запрещено делать. Я был не доволен.
— Насколько важную роль сыграли удаления?
— Удаления соперника нам помогли. Наконец-то начали забивать в большинстве снова, от этого результат.
«Спартак» набрал 18 очков в 15 матчах и занимает пятую строчку в Западной конференции. «Сибирь» после 14 игр находится на пятом месте Восточной конференции (16 очков).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|14
|7
|7
|16
|6
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|9
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
|4.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|3 : 1
|4.10
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 4
|4.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|2 : 1
|4.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|4 : 2
|4.10
|19:30
|
ЦСКА – Барыс
|4 : 0
|4.10
|19:30
|
Спартак – Сибирь
|5 : 2
|4.10
|20:30
|
Динамо М – Локомотив
|2 : 5