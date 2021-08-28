СКА в овертайме обыграл «Авангард» на турнире имени Пучкова

В матче турнира имени Николая Пучкова СКА в овертайме обыграл «Авангард» со счетом 3:2.

Победную шайбу в дополнительное время забросил Антон Бурдасов. В основное время у «Авангарда» отличились Алексей Береглазов и Семен Чистяков.

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Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Хендемарк — 1 (Фальковский, Токранов), 10:10 — 1:0. Береглазов — 1 (Толчинский, Якупов), 44:36 — 1:1. Кемппайнен — 4 (бол., Вей, Ожиганов), 52:18 — 2:1. Чистяков — 1 (Гончаров), 58:24 — 2:2. Бурдасов — 5 (Вей), 62:34 — 3:2.

Вратари: Самонов — Грубец (58:16 — 58:24).

Судьи: Васильев, Оскирко.

28 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».