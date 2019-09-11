Дэвид Немировски: «Ребята хорошо сыграли по заданию»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски похвалил своих подопечных за игру в матче с ЦСКА (2:1 ОТ).

— Команда вышла на лед с отличным настроем, — цитирует тренера официальный сайт нижегородцев. - Ребята хорошо играли, отлично двигались. Я просил их действовать быстро, иначе было бы очень трудно. У ЦСКА хорошая оборона, и только с помощью быстрого принятия решений, быстрых атак и быстрой игры в пас можно было чего-то добиться. Ребята хорошо сыграли по заданию. Не совсем получилось только большинство, в том числе — «5 на 3». Моменты были, надо только забивать. А в остальном — очень довольны ребятами, здорово сыграли и вратари.

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