Дэвид Немировски: «Очень доволен игрой, несмотря на счет»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:2).

— Очень доволен сегодня игрой, несмотря на счет, — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо». - По движению и желанию у меня вопросов нет. Хотелось бы, чтобы мы так же играли каждый матч. У меня нет претензий к игрокам. Разница в том, что соперник забил сегодня в большинстве, а мы — нет.

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