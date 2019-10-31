Дэвид Немировски: «Очень доволен игрой, несмотря на счет»
22:56
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:2).
— Очень доволен сегодня игрой, несмотря на счет, — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо». - По движению и желанию у меня вопросов нет. Хотелось бы, чтобы мы так же играли каждый матч. У меня нет претензий к игрокам. Разница в том, что соперник забил сегодня в большинстве, а мы — нет.
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http://www.hctorpedo.ru/15846-torpedo-nizhegorodskaja-obl-kunlun-red-star-pekin.html
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