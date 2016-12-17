15:49 17 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Дэвид Немировски: "Нефтехимик" доставил нам много проблем"

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Главный тренер "Адмирала" Дэвид Немировски после победы над "Нефтехимиком" (7:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отдал сопернику должное за борьбу до последних минут встречи. Эта победа позволила клубу из Владивостока обогнать сегодняшнего оппонента и занять седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Команды хорошо играли в атаке, – цитирует сайт "Нефтехимика" Немировски. – Для болельщиков очень интересно получилось. Много голов. Какие-то моменты в обороне мы недорабатывали и в меньшинстве не получилось. Соперник создал нам много проблем. Не сдавался, бился до конца. Борьба была до последней минуты.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-koe-kakie-vivodi-sdelaem-51085/

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