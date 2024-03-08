Алексеев: «У «Локомотива» много борьбы не только в играх, но и на тренировках»

Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1.

«Не думаем о 3-1 в серии. Впереди еще самая важная игра с ЦСКА. Соперник не будет отступать, он уже не раз спасался в непростых ситуациях. Так что надо сохранить ту концентрацию, которая нам помогла выиграть три последних матча.

В чем прибавил «Локомотив» за этот сезон? Выполняем установку тренера, бьемся друг за друга. Мы выросли психологически, ментально. У нас много борьбы не только в играх, но и на тренировках. Постоянно боремся друг с другом за нейтральные шайбы, что помогает уже в матчах. Ну и разборы соперников подробные, просмотр видео своих и чужих игр тоже сказывается», — цитируют «Известия» Алексеева.

Следующий матч в серии пройдет в Ярославле в пятницу, 8 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.