Алексеев: «У «Локомотива» много борьбы не только в играх, но и на тренировках»
Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1.
«Не думаем о 3-1 в серии. Впереди еще самая важная игра с ЦСКА. Соперник не будет отступать, он уже не раз спасался в непростых ситуациях. Так что надо сохранить ту концентрацию, которая нам помогла выиграть три последних матча.
В чем прибавил «Локомотив» за этот сезон? Выполняем установку тренера, бьемся друг за друга. Мы выросли психологически, ментально. У нас много борьбы не только в играх, но и на тренировках. Постоянно боремся друг с другом за нейтральные шайбы, что помогает уже в матчах. Ну и разборы соперников подробные, просмотр видео своих и чужих игр тоже сказывается», — цитируют «Известия» Алексеева.
Следующий матч в серии пройдет в Ярославле в пятницу, 8 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.
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|68
|34
|34
|75
|8
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|68
|32
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|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
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|Витязь
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|48
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|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
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|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Спартак - Северсталь
|3 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|8.03
|17:00
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Спартак – Северсталь
|- : -