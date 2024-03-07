Ротенберг: «Простая победа над «Торпедо»? Меня только радует, когда СКА побеждает с явным преимуществом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победу команды в четвертом матче серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» (4:1). Он отметил профессиональную работу судей в этой игре.

«Ребята молодцы, выполнили установку. Отработали по плану все 60 минут. Сыграли друг за друга. Есть, что улучшить. Есть, над чем работать. Много удалялись, но я хочу отметить профессиональную работу судей сегодня. Победа получилась достаточно простой? Честно, меня только радует, когда ребята играют правильно, и мы побеждаем с явным преимуществом. Очень много работаем над тем, чтобы добиваться таких побед. С нашей стороны было хорошее начало — так и планировали. Это наш стиль», — приводит пресс-служба нижегородцев слова Ротенберга.

Питерский клуб одержал третью подряд победу и ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 9 марта.