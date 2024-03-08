Ларионов считает, что «Торпедо» необходимо вернуть уверенность для победы над СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение команды от СКА в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

7 марта команда из Нижнего Новгорода на своем льду уступила петербургскому клубу со счетом 1:4.

«Несмотря на то, что случилось в начале, спасибо ребятам, что продолжали бороться, забили хороший гол. Могли забить второй и забили, но, к сожалению, его не засчитали. Это уже не вернуть», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Ларионова.

Также тренер нижегородцев оценил игру соперника в Кубке Гагарина.

«Что касается СКА — они играют в правильный хоккей, грамотный, выводят шайбу из зоны при любой возможности. Мы не делаем чуть больше того, что можем, мы перестали навязывать сопернику необходимую борьбу... Нам — день на отдых, на размышления, для того чтобы каким-то образом вернуть ту уверенность, те моменты, где мы можем соперника удивить, ошеломить и выиграть следующий матч», — добавил он.

Питерский клуб одержал третью подряд победу и ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 9 марта.