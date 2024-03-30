Дементьев: «Локомотиву» очень сложно удерживать победный счет. Это немного удивляет»

Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом».

«В определенной степени серия «Авангарда» и «Локомотива» является украшением плей-офф. Особенно если учитывать проблемы, с которыми столкнулся Омск посреди самой серии, речь про смену главного тренера. Поэтому седьмой матч в таких противостояниях — это всегда украшение. У каждой команды есть свои сильные стороны и определенные резервы для победы. Единственный момент, который может стать решающим, что «Локомотиву» очень сложно удерживать победный счет. Это немного удивляет. Тренеры железнодорожников однозначно должны сделать выводы по данному вопросу», — приводит слова Дементьева Legalbet.

Седьмой матч серии пройдет сегодня в Омске и начнется в 13:30 мск.