Вайсфельд объяснил, почему «Авангарду» интересен Яшкин
Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал слова генменеджера «Авангарда» Алексея Волкова о том, что форвард Дмитрий Яшкин интересен омичам, но его представители на клуб не выходили.
Резонанс этой фразе придало то, что нападающий с русскими корнями и чешским паспортом по праву может считаться топовым игроком в КХЛ.
«Если честно, у Алексея Волкова есть такая манера — сложно говорить о простых вещах, и иногда трудно понять, что он имеет в виду, — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru. — Попробую перевести с русского на русский. Яшкин в принципе «Авангарду» интересен, но только если позвонят агенты, при этом он не настолько интересен, чтобы из клуба позвонили сами. Смысл в том, что если ты интересуешься игроком, то это одна цена, а если тебе предлагают хоккеиста, то уже совсем другая — со «скидкой». Хотя я, честно говоря, думаю, что тут вопрос вообще в другом — ни чехи, ни финны, полагаю, в КХЛ пока вообще не поедут. Да, Яшкин, по сути, с русскими корнями, но это не имеет никакого значения, потому что гражданство у него чешское», — объяснил Вайсфельд в разговоре с корреспондентом Betonmobile.ru Сергеем Бегишевым.
Эксперт объяснил, как работает эта схема в переговорах, и вспомнил, подписывал ли сам игроков, которых предлагали агенты.
«Представьте простую ситуацию. Вы покупаете машину, а я вам предлагаю купить авто у меня. Ваши мысли после этого такие: «Если он продает машину, то ему, наверное, нужны деньги и он ее продаст подешевле». То же самое и здесь. Если игрока предлагают, то других предложений у него, похоже, нет. А это значит, что его можно взять, грубо говоря, с дисконтом. Если взять мой опыт работы генменеджером, то я всегда старался заниматься только теми, кто мне нужен. Другой вопрос, что иногда бывали случаи, когда ты думаешь, что игрок недоступен и нет смысла тратить на него время, а тут звонит его агент и говорит, что хоккеист хочет к нам. У меня такая история была, например, в мытищинском «Атланте» с чехом Яном Булисом», — вспоминает Вайсфельд.
Также Вайсфельд оценил подход агентов к переговорам.
«Разговор с агентами — это вообще отдельная тема. Каждый норовит расхвалить своего клиента, рассказать о его сильных сторонах. В таких ситуациях тормозишь их и говоришь, что интересует только вопрос цены, а как распорядиться игроком, разберемся сами. Агенты, как правило, совершенно искренне влюблены в своих игроков, они не могут объективно их оценивать. И, кстати, с этим соглашаются в разговорах. Это как с родителями, которые всегда верят, что их дети гениальны», — отметил эксперт.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4