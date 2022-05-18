Вайсфельд объяснил, почему «Авангарду» интересен Яшкин

Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал слова генменеджера «Авангарда» Алексея Волкова о том, что форвард Дмитрий Яшкин интересен омичам, но его представители на клуб не выходили.

Резонанс этой фразе придало то, что нападающий с русскими корнями и чешским паспортом по праву может считаться топовым игроком в КХЛ.

«Если честно, у Алексея Волкова есть такая манера — сложно говорить о простых вещах, и иногда трудно понять, что он имеет в виду, — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru. — Попробую перевести с русского на русский. Яшкин в принципе «Авангарду» интересен, но только если позвонят агенты, при этом он не настолько интересен, чтобы из клуба позвонили сами. Смысл в том, что если ты интересуешься игроком, то это одна цена, а если тебе предлагают хоккеиста, то уже совсем другая — со «скидкой». Хотя я, честно говоря, думаю, что тут вопрос вообще в другом — ни чехи, ни финны, полагаю, в КХЛ пока вообще не поедут. Да, Яшкин, по сути, с русскими корнями, но это не имеет никакого значения, потому что гражданство у него чешское», — объяснил Вайсфельд в разговоре с корреспондентом Betonmobile.ru Сергеем Бегишевым.

Эксперт объяснил, как работает эта схема в переговорах, и вспомнил, подписывал ли сам игроков, которых предлагали агенты.

«Представьте простую ситуацию. Вы покупаете машину, а я вам предлагаю купить авто у меня. Ваши мысли после этого такие: «Если он продает машину, то ему, наверное, нужны деньги и он ее продаст подешевле». То же самое и здесь. Если игрока предлагают, то других предложений у него, похоже, нет. А это значит, что его можно взять, грубо говоря, с дисконтом. Если взять мой опыт работы генменеджером, то я всегда старался заниматься только теми, кто мне нужен. Другой вопрос, что иногда бывали случаи, когда ты думаешь, что игрок недоступен и нет смысла тратить на него время, а тут звонит его агент и говорит, что хоккеист хочет к нам. У меня такая история была, например, в мытищинском «Атланте» с чехом Яном Булисом», — вспоминает Вайсфельд.

Также Вайсфельд оценил подход агентов к переговорам.

«Разговор с агентами — это вообще отдельная тема. Каждый норовит расхвалить своего клиента, рассказать о его сильных сторонах. В таких ситуациях тормозишь их и говоришь, что интересует только вопрос цены, а как распорядиться игроком, разберемся сами. Агенты, как правило, совершенно искренне влюблены в своих игроков, они не могут объективно их оценивать. И, кстати, с этим соглашаются в разговорах. Это как с родителями, которые всегда верят, что их дети гениальны», — отметил эксперт.