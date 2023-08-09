Зарипов о детстве: «Первая тренировка, я делаю два шага и падаю... Но с этих шагов началась моя карьера»
Бывший нападающий казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов рассказал о своих первых шагах в хоккее.
«Помню тот день, когда меня отец привел на первую тренировку, тогда еще в хоккейный клуб «Мечел». Тренер построил нас на синей линии и попросил доехать до ворот. Мой первый выход на лед заставил меня сделать два шага и упасть... Оставшееся расстояние я держался вдоль бортика. Но с этих шагов и началась моя карьера.
С самого детства, лет с двух я спал с клюшкой, не выпускал ее из рук. Разносил дома мебель, мама посылала меня в магазин за хлебом, а я брал с собой клюшку и шайбу. Откровенно говоря, сам не знаю, почему хоккей стал важнейшей частью моей жизни. С каждым годом, с каждой тренировкой хотелось все больше заниматься этим видом спорта. Лет до 13 я не мог даже мечтать, что достигну таких высот, но шло время, и по юниорам мои результаты были все лучше и лучше. Главный тренер «Мечела» пригласил меня на сборы, и так я шаг за шагом начал развиваться, расти, набираться опыта от старших партнеров», — сказал Зарипов гостям прощального матча в его честь.
В среду, 9 августа в Казани пройдет прощальный матч 42-летнего Зарипова.
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ЦСКА – Ак Барс
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