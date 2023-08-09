Зарипов анонсировал выпуск своей автобиографии: «Есть мысли о книге, уже поступало несколько предложений»

Экс-нападающий казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов рассказал о планах выпустить автобиографию.

«В планах есть мысли о книге, автобиографии. Скажу даже, что поступала пара предложений, и сейчас есть время серьезно задуматься над этим, планировать. Сами понимаете, когда я играл в хоккей, времени практически не было. В моем понимании целый день этому посвящать надо.

Агитировать проводить прощальные матчи мы не будем, это по желанию каждого игрока и клуба, в котором он провел свою карьеру. Мы ничего не изменим своими желаниями, хотелками, все зависит от игрока и от клуба. Для меня приятный момент, что город и клуб так оценивают вклад игрока», — сказал Зарипов журналистам на пресс-конференции по случаю завершения карьеры хоккеиста.

В среду, 9 августа в Казани пройдет прощальный матч 42-летнего Зарипова.