Данис Зарипов: "Мозякин – любитель поворчать, повозмущаться"

Форвард "Ак Барса" Данис Зарипов в интервью "СЭ" рассказал о непростом характере Сергея Мозякина.

– Допустим, плей-офф начинается сегодня, тогда "Ак Барс" выходит на "Металлург". Матчи с этой командой наверняка имеют для вас особое значение?

– Конечно, я отыграл в "Магнитке" не один яркий сезон. С этим клубом у меня связано много хороших воспоминаний. Со всеми было приятно работать. Мы сыграли с ребятами в трех финалах Кубка Гагарина, и два из них стали победными. "Металлург" – непростая команда. Поэтому столкнуться с ним в первом же раунде плей-офф не хотелось бы. У "Магнитки" очень хорошая бригада большинства, так что, несмотря на то, что наше меньшинство – одно из лучших в лиге, нам было бы тяжело. Каждый игрок "Металлурга" – профессионал. Сергей Мозякин вообще реализует как минимум один бросок из трех с любой точки.

– Скучаете по игре с ним? Вы и вне льда всегда были близкими друзьями.

– У нас такая работа: сегодня ты в одной команде, завтра – в другой. К одноклубникам иногда просто не успеваешь привыкнуть. Но с Сергеем общались близко – это да.

– "Уже 38-й год подкрадывается … А он все ворчит и ворчит" – ваше высказывание о Мозякине. Шутили так?

– Нет! Совсем не шутил. Сергей такой человек. Несмотря на его правильный подход к жизни и позитивное мышление, он – любитель поворчать, повозмущаться. (Алена Гребенькова)

Полная версия интервью Даниса Зарипова