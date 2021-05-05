Нападающий «Витязя» Данила Моисеев оценил свое выступление в прошедшем сезоне КХЛ.

— Данила, давай поговорим в целом о сезоне. Как он сложился для тебя?

— Для меня — отлично, узнал много нового, получил просто бесценный опыт в сборной России, особенно в недавних встречах с командой Швейцарии. Фактически увидел уровень игры чемпионата мира, ведь швейцарцы готовятся именно к этому турниру. Очень сильная сборная. Уровень ее игры превалирует над матчами КХЛ, движения у хоккеистов очень скоростные, все быстро выполняется. Захар Бардаков сказал в интервью, что в Биле мы играли на больших площадках. Да, швейцарцы активно используют пространство. Они привыкли к такому движению, постоянно подключают к атаке четвертого игрока. Наши тренеры обращали на это внимание, разбирали их действия, но мы все же не всегда оказывались готовыми, порой не успевали за ними, физически подустали, видимо...

— Для тебя вызов в первую сборную в этом году оказался неожиданностью?

— Нет, я готовился к нему и ждал. Знал, что нахожусь в расширенном списке, до этого приглашался ведь в олимпийскую команду для игроков до 23 лет. После окончания сезона в «Витязе» нам сказали, чтобы готовились к вызову в сборную перед чемпионатом мира. Так что я очень рад. Ну а пробиться на чемпионат мира — это еще одна цель, мечта, и к ней буду стремиться через год.

— Ты играл со Швейцарией дважды...

— В первой встрече с ярославцами Красковским и Коршковым. Во второй игре за день был заявлен 13-м нападающим, а в день игры меня заявили в звене с Павлом Кукштелем из СКА и Эмилем Галимовым. Не смог принять участие в игре Кирилл Марченко, и я заменил его в этом сочетании. Моменты мы создавали для завершения, но не забил. Одна шайба в двух матчах — на победу рассчитывать невозможно с таким соперником.

Захар Бардаков играл во втором матче с Иваном Морозовым и Василием Подколзиным.

— Кстати, ты с Захаром вместе в клубе играешь тоже нечасто...

— Если бы меня спросили, почему? Я бы сказал: Захар — лучший форчекер КХЛ! На льду он словно «Злая собака». Такое прозвище я бы ему дал. Силовой, цепляется, кусается. Играть с ним в тройке — одно удовольствие. Ведь весь март мы провели в одной тройке, когда тренировались и играли в Подольске. Последние 10 игр чемпионата КХЛ мы вместе выходили в большинстве у Михаила Кравеца.

Кто будет моими партнерами теперь, пока даже не могу предположить. У нас немало игроков покидают клуб, в частности, Саша Семин, с которым мы играли в одном звене.