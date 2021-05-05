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Сергей Зубов объяснил, почему согласился занять пост главного тренера рижского «Динамо»

23:13
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Новый главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов рассказал, почему согласился возглавить клуб КХЛ.

«Это для меня новый вызов. Я благодарен руководству клуба за то, что мне предоставили такой шанс. Не секрет, что переговоры шли не быстро. Но я пришел в команду с позитивными эмоциями.

Предстоит много работы. Нужно выстраивать линию общения с тренерским штабом, персоналом, игроками, руководством... Будем вместе решать все проблемы.

Если говорить о формировании состава, то хотим создать сплав опыта и молодости. Уже подписали несколько хоккеистов. Нас ждут еще перемены. Требуется усиление во все линии», — приводит слова Зубова Sportacentrs.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло последнее место в Западной конференции и не смогло выйти в плей-офф. 50-летний Сергей Зубов ранее был главным тренером СКА и «Сочи».

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