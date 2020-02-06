Данила Губарев завершил карьеру в 28 лет

Сын Евгения Губарева, экс-генерального менеджера «Трактора», Данила Губарев завершил профессиональную карьеру, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Вся карьера 28-летнего нападающего на высшем уровне прошла в системе «Трактора». В КХЛ у него — 22 (8+14) очка в 213 матчах.

В сезоне-2017/18 форвард дошел с командой Анвара Гатиятулина до финала Восточной конференции. Весной 2019-го «Трактор» не предложил игроку, ставшему свободным агентом, новый контракт. Не сделали этого и другие клубы КХЛ.

Нападающий оказался в Словакии, где до конца августа тренировался и играл за клуб из второй местной лиги.