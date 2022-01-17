Дальбек: «Горд, что получил возможность остаться в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Клас Дальбек поделился эмоциями от продления контракта с московским клубом.

30-летний швед на год продлил действующее соглашение с армейцами, которое было рассчитано до конца сезона-2021/22.

— Недавно ты продлил контракт с ЦСКА до 2023 года. Что это означает для тебя?

— Я очень счастлив и горд, что получил возможность остаться в клубе и провести в ЦСКА еще один год. Сейчас мой четвертый сезон в команде: и мне и моей семье все очень нравится здесь с самого первого дня.