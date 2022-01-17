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Сегодня, 16:08

«Сибирь» провела тренировку на открытом льду

Иван Шитик
Корреспондент

«Сибирь» 17 января провела тренировку на открытом воздухе.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» провела 50 матчей и набрала 57 очков. Сейчас команда располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции.

ХК Сибирь
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5 Авангард 47 28 19 58
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