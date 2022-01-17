В Федерации хоккея США не стали комментировать ситуацию с нападающим «Локомотива»

В Федерации хоккея США не стали подробно комментировать ситуацию с нападающим Ридом Буше, который сейчас выступает в КХЛ за «Локомотив».

Ранее газета Detroit Free Press сообщила, что Буше признал себя виновным в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году, когда американцу было 17 лет.

«В марте 2011 года мы провели беседу с родителями обоих участников данного инцидента. Но никаких обвинений в адрес Буше не последовало. В любом случае, он был отправлен в дргуюу приемную семью.

В марте 2021 года мы были проинформированы о начавшемся расследовании. И сотрудничали со следствием», — сказал представитель Федерации хоккея США.

Отметим, что в то время Буше как раз играл за команду для молодых игроков, которую курирует национальная федерация.

Однако официальное лицо не стало давать дальнейшие комментарии. Без ответа остались вопросы, почему игрок был переселен в другую семью, если в то время не последовало никаких обвинений. И какие именно показания дали родители.