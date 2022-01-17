Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:27

В Федерации хоккея США не стали комментировать ситуацию с нападающим «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент

В Федерации хоккея США не стали подробно комментировать ситуацию с нападающим Ридом Буше, который сейчас выступает в КХЛ за «Локомотив».

Ранее газета Detroit Free Press сообщила, что Буше признал себя виновным в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году, когда американцу было 17 лет.

«В марте 2011 года мы провели беседу с родителями обоих участников данного инцидента. Но никаких обвинений в адрес Буше не последовало. В любом случае, он был отправлен в дргуюу приемную семью.

В марте 2021 года мы были проинформированы о начавшемся расследовании. И сотрудничали со следствием», — сказал представитель Федерации хоккея США.

Отметим, что в то время Буше как раз играл за команду для молодых игроков, которую курирует национальная федерация.

Однако официальное лицо не стало давать дальнейшие комментарии. Без ответа остались вопросы, почему игрок был переселен в другую семью, если в то время не последовало никаких обвинений. И какие именно показания дали родители.

Рид Буше
Сборная США по хоккею
ХК Локомотив (Ярославль)
0
Читайте также
Что будет, если приседать 30 раз в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дальбек: «Горд, что получил возможность остаться в ЦСКА»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
17.01
19.01
21.01
22.01
23.01
22.02
17.01 17:00
Автомобилист – Динамо Р
 - : -
17.01 17:00
Металлург – Торпедо
 - : -
17.01 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 - : -
17.01 19:00
Барыс – Ак Барс
 - : -
17.01 19:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
17.01 19:30
Витязь – Нефтехимик
 - : -
17.01 19:30
Куньлунь – Локомотив
 - : -
17.01 19:30
СКА – Авангард
 - : -
17.01 19:30
Сочи – Адмирал
 - : -
17.01 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости