Дацюк не определился с решением по поводу завершения игровой карьеры
12:51
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что 43-летний нападающий Павел Дацюк еще не принял решения по поводу продолжения или завершения карьеры.
«Паша Дацюк еще думает, играть ему или нет», — сказал Жамнов.
Ранее Дацюк объявил, что пока не принял решения о своем будущем и станет готовиться к сезону по индивидуальной программе.
В прошлом сезоне форвард провел 56 матчей за «Автомобилист» и набрал 38 (13+25) очков.
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