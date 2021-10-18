Дацюк не определился с решением по поводу завершения игровой карьеры

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что 43-летний нападающий Павел Дацюк еще не принял решения по поводу продолжения или завершения карьеры.

«Паша Дацюк еще думает, играть ему или нет», — сказал Жамнов.

Ранее Дацюк объявил, что пока не принял решения о своем будущем и станет готовиться к сезону по индивидуальной программе.

В прошлом сезоне форвард провел 56 матчей за «Автомобилист» и набрал 38 (13+25) очков.