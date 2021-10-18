«Авангард» расторг контракт с Алексеем Соловьевым
12:17
«Авангард» расторг контракт с 27-летним защитником Алексеем Соловьевым по взаимному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.
Хоккеист выступал за омичей с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в ВХЛ за «Омские Крылья» и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+3».
В прошедшем сезоне он принял участие в 13 матчах, в которых набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «+2». В плей-офф Соловьев провел 1 матч. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1450020705563725824
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