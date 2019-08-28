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Да Коста и Петров пропустят два стартовых матча из-за дисквалификации

12:01
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Форвард «Локомотива» Стефан Да Коста и защитник «Сочи» Алексей Петров не сыграют в двух стартовых матчах сезона из-за дисквалификации, сообщает пресс-служба лиги.

Да Коста в прошлом сезоне выступал за «Автомобилист», Петров — за «Трактор». 4 сентября «Локомотив» в стартовом матче сезона сыграет со «Спартаком», а «Сочи» в этот же день будет играть с «Нефтехимиком».

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