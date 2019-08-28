Да Коста и Петров пропустят два стартовых матча из-за дисквалификации
12:01
Форвард «Локомотива» Стефан Да Коста и защитник «Сочи» Алексей Петров не сыграют в двух стартовых матчах сезона из-за дисквалификации, сообщает пресс-служба лиги.
Игроки, которые пропустят старт сезона из-за дисквалификации:— KHL Media Team (@khlmediateam) August 28, 2019
Стефан Да Коста (@hclokomotiv) — два матча
Алексей Петров (@HCSOCHI) — два матча
Да Коста в прошлом сезоне выступал за «Автомобилист», Петров — за «Трактор». 4 сентября «Локомотив» в стартовом матче сезона сыграет со «Спартаком», а «Сочи» в этот же день будет играть с «Нефтехимиком».