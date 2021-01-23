ЦСКА дома уступил «Йокериту»

ЦСКА проиграл «Йокериту» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу у хозяев забросил Иван Телегин. Несмотря на поражение, московские армейцы с 75-ю очками сохраняют лидерство на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Шредер — 14 (О`Нилл, Хянникяйнен), 24:50 — 0:1. Телегин — 5 (Андронов, Соркин), 33:55 — 1:1. Хянникяйнен — 1 (бол., О`Нилл, Грант), 47:43 — 1:2. Анттила — 7 (Леписто, Лев), 50:43 — 1:3.

Вратари: Шарыченков (57:26 — 58:15, 58:24) — Калниньш.

Штраф: 31 — 6.

Броски: 23 (7+5+11) — 23 (6+9+8).

Судьи: Оленин, Фатеев.

23 января. Москва. «ЦСКА Арена».