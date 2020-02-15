ЦСКА всухую победил «Локомотив». На счету Капризова два гола

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» принимал ЦСКА. Гости победили со счетом 4:0.

Дубль на свой счет записал нападающий москвичей Кирилл Капризов. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона.

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«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Нестеров — 7 (бол., Слепышев, Вей), 8:51 — 0:1. Светлаков — 4 (Романов, Мамин), 47:29 — 0:2. Капризов — 26 (Слепышев, Романов), 49:08 — 0:3. Капризов — 27 (бол., Слепышев, Вей), 52:19 — 0:4.

Вратари: Коновалов — Сорокин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (10+7+5) — 32 (10+8+14).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

15 февраля. Ярославль. «Арена-2000».