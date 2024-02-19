ЦСКА и «Витязь» в понедельник, 19 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет во дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве Начало — 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры ЦСКА — «Витязь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЦСКА набрал 71 очко и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Витязя» 45 баллов, команда находится на 11-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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