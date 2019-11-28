ЦСКА в гостях обыграл «Металлург» и продолжает лидировать на Западе

«Металлург» уступил ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. У хозяев шайбу забросил Николай Кулемин.

ЦСКА набрал 47 очков и продолжает лидировать в Западной конференции. У «Металлурга» 34 очка и седьмое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Капризов — 16 (бол., Слепышев, Вей), 4:32 — 0:1. Григоренко — 9 (мен.), 17:26 — 0:2. Карнаухов — 2 (Попов), 30:39 — 0:3. Кулемин — 7 (бол., О`Делл, Нестрашил), 56:40 — 1:3.

Вратари: Кошечкин (59:00) — Юханссон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (6+8+11) — 23 (6+9+8).

Судьи: Ромасько, Франо.

28 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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