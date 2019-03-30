ЦСКА – СКА: Сорокин и Шестеркин защищают ворота команд

Стали известны составы ЦСКА и СКА на второй матч финальной серии Западной конференции. Напомним, что московские армейцы ведут в серии 1-0.
Отметим, что у СКА в ворота вернулся Игорь Шестеркин, в первом встрече с первых минут играл Магнус Хелльберг.
Представляем состав ЦСКА на второй матч серии! #МЫЦСКА #ЦСКАрмия pic.twitter.com/cJ3FJqp26j– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 30 марта 2019 г.
Второй матч серии.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 30 марта 2019 г.
Вперед, наш СКА! #ЦСКСКА pic.twitter.com/P29bRQYtRm
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