16:18 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА – СКА: Сорокин и Шестеркин защищают ворота команд

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Стали известны составы ЦСКА и СКА на второй матч финальной серии Западной конференции. Напомним, что московские армейцы ведут в серии 1-0.

Отметим, что у СКА в ворота вернулся Игорь Шестеркин, в первом встрече с первых минут играл Магнус Хелльберг.

 

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча, начало – в 17.00

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