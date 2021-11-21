ЦСКА переиграл СКА, команда из Санкт-Петербурга потерпела шестое поражение подряд
ЦСКА в центральном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ победил СКА. Московская команда выиграла со счетом 3:1.
34-летний голкипер питерцев Ларс Юханссон пропустил три шайбы к 9-й минуте матча, после чего был заменен.
СКА потерпел уже шестое поражение подряд в чемпионате. СКА идет на 4-й позиции Запада: 39 очков после 30 игр.
После этой победы ЦСКА поднялся на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 31 матче.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
Голы: Плотников — 11 (Окулов, Каменев), 1:04 — 1:0. Андронов — 4 (Нордстрем, Соркин), 6:34 — 2:0. Григоренко — 13 (Слепышев, Карнаухов), 8:01 — 3:0. Бурдасов — 12 (Кузьменко, Кемппайнен), 54:18 — 3:1.
Вратари: Федотов — Юханссон (Николаев, 8:01).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 22 (13+4+5) — 19 (3+8+8).
иРомасько, Франо.
21 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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Моше Зенкин
Евреи создали ислам??? :rofl::laughing::rofl:
21.11.2021
Деп Б.Охта
Мне 57 лет. Из которых 10 за три....
21.11.2021
Одноглаз Кривоногов
ну ты же ему возраст свой не указал!
21.11.2021
Деп Б.Охта
Они создали ислам, недогадываясь что из этого получится. Цель была совершенно другая.
21.11.2021
Деп Б.Охта
У Вас уважают возвраст. Не тебе ли этого не знать. Неуважение к старшим карается в том числе и мордой в парашу.
21.11.2021
Одноглаз Кривоногов
Газпром жмет бабло на всех. Скромнее надо быть, скромнее!
21.11.2021
Моше Зенкин
т.е. по твоему - евреи Мухаммеда создали и террор устраивают?
21.11.2021
Моше Зенкин
О паращном месте - видимо, в Питере у людей с "образованием" - это в порядке вещей
21.11.2021
Деп Б.Охта
Что не так про Мухаммеда?
21.11.2021
Деп Б.Охта
Доктор, диагноз пришёл поставить. Никакой мании нет. Есть реальная оценка собеседника.
21.11.2021
Моше Зенкин
О, да тут еще и мания величия!
21.11.2021
Деп Б.Охта
Мне достаточно и лет, и жизненного опыта, и образования, что бы ТЕБЯ, хама поставитьна твоё, парашное место.
21.11.2021
Моше Зенкин
Хамишь как раз ты! Да еще ахинею несешь про пророков.
21.11.2021
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Какой-то провал пошел. Похоже закон сохранения энергии действует, в Баскете всех рвем, а в хоккее сливаем всем. Может Брагин фсио? А может просто нестабильность молодой команды.
21.11.2021
Деп Б.Охта
Ты, не хами незнакомым!!!!
21.11.2021
Моше Зенкин
Позволь спросить, сколько тебе лет?
21.11.2021
Деп Б.Охта
This assessment of the opponent speaks about the lack of education you have.
21.11.2021
Деп Б.Охта
Не вы ли запустили проек: пророк Мухаммед.? И что он принёс в наш мир? Террор!!!!!!!
21.11.2021
Моше Зенкин
О, да тут смотрю, lack of knoledge
21.11.2021
Деп Б.Охта
Обрезанные вас самодельными ракетами забрасывают. Как вам с ними быть одинаково обрезанными?
21.11.2021
Деп Б.Охта
Проблемы бывают у всех. Разные только причины проблем.
21.11.2021
Моше Зенкин
И это мне говорит болела из Питера? Да, если бы не обрезанные у вас ни футбола, ни хоккея нормального не было!
21.11.2021
Джон....Сильвер
Состав усилили...похоже лжекони действительно химичат
21.11.2021
Ралпачан Фляйшманъ
вам, конечно, виднее, но когда недавно у ЦСКА из-за травм выпускали кучу молодняка, с игрой было уныло даже на фоне Амура и Адмирала. может, просто совпадение
21.11.2021
Деп Б.Охта
Бейте дно своим обрезом.
21.11.2021
Деп Б.Охта
Результат о чём то говорит? Али как?
21.11.2021
Ралпачан Фляйшманъ
Ну будем считать, что компенсация за "не очень" среду получилась. Армейцев с победой. Невские же явно с выходом на оптималку к плоффу химичат-колдуют
21.11.2021
Деп Б.Охта
Да, шоб тебе ногу отрезали, глаз выколов.....
21.11.2021
Моше Зенкин
Рома, привет от Изи! Дно еще не пробито!
21.11.2021
Одноглаз Кривоногов
Рад за СКА! Так держать! Туда вам и дорога!
21.11.2021
spetrov
Армейцев с победой! Вот уж точно, где-то найдешь, где-то потеряешь. Хорошо, что у нашего клуба так. PS: Девушек из Зенита поздравил ранее, поздравляю еще. Девчонки прекрасны, даже в футболе.
21.11.2021