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ЦСКА переиграл СКА, команда из Санкт-Петербурга потерпела шестое поражение подряд

19:45
21 ноября. ЦСКА — СКА — 3:1. Фото ХК ЦСКА.
21 ноября. ЦСКА — СКА — 3:1. Фото ХК ЦСКА.
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ЦСКА в центральном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ победил СКА. Московская команда выиграла со счетом 3:1.

34-летний голкипер питерцев Ларс Юханссон пропустил три шайбы к 9-й минуте матча, после чего был заменен.

СКА потерпел уже шестое поражение подряд в чемпионате. СКА идет на 4-й позиции Запада: 39 очков после 30 игр.

После этой победы ЦСКА поднялся на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 31 матче.

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ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Плотников — 11 (Окулов, Каменев), 1:04 — 1:0. Андронов — 4 (Нордстрем, Соркин), 6:34 — 2:0. Григоренко — 13 (Слепышев, Карнаухов), 8:01 — 3:0. Бурдасов — 12 (Кузьменко, Кемппайнен), 54:18 — 3:1.

Вратари: Федотов — Юханссон (Николаев, 8:01).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 22 (13+4+5) — 19 (3+8+8).

иРомасько, Франо.

21 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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  • Моше Зенкин

    Евреи создали ислам??? :rofl::laughing::rofl:

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Мне 57 лет. Из которых 10 за три....

    21.11.2021

  • Одноглаз Кривоногов

    ну ты же ему возраст свой не указал!

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Они создали ислам, недогадываясь что из этого получится. Цель была совершенно другая.

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    У Вас уважают возвраст. Не тебе ли этого не знать. Неуважение к старшим карается в том числе и мордой в парашу.

    21.11.2021

  • Одноглаз Кривоногов

    Газпром жмет бабло на всех. Скромнее надо быть, скромнее!

    21.11.2021

  • Моше Зенкин

    т.е. по твоему - евреи Мухаммеда создали и террор устраивают?

    21.11.2021

  • Моше Зенкин

    О паращном месте - видимо, в Питере у людей с "образованием" - это в порядке вещей

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Что не так про Мухаммеда?

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Доктор, диагноз пришёл поставить. Никакой мании нет. Есть реальная оценка собеседника.

    21.11.2021

  • Моше Зенкин

    О, да тут еще и мания величия!

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Мне достаточно и лет, и жизненного опыта, и образования, что бы ТЕБЯ, хама поставитьна твоё, парашное место.

    21.11.2021

  • Моше Зенкин

    Хамишь как раз ты! Да еще ахинею несешь про пророков.

    21.11.2021

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Какой-то провал пошел. Похоже закон сохранения энергии действует, в Баскете всех рвем, а в хоккее сливаем всем. Может Брагин фсио? А может просто нестабильность молодой команды.

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Ты, не хами незнакомым!!!!

    21.11.2021

  • Моше Зенкин

    Позволь спросить, сколько тебе лет?

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    This assessment of the opponent speaks about the lack of education you have.

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Не вы ли запустили проек: пророк Мухаммед.? И что он принёс в наш мир? Террор!!!!!!!

    21.11.2021

  • Моше Зенкин

    О, да тут смотрю, lack of knoledge

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Обрезанные вас самодельными ракетами забрасывают. Как вам с ними быть одинаково обрезанными?

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Проблемы бывают у всех. Разные только причины проблем.

    21.11.2021

  • Моше Зенкин

    И это мне говорит болела из Питера? Да, если бы не обрезанные у вас ни футбола, ни хоккея нормального не было!

    21.11.2021

  • Джон....Сильвер

    Состав усилили...похоже лжекони действительно химичат

    21.11.2021

  • Ралпачан Фляйшманъ

    вам, конечно, виднее, но когда недавно у ЦСКА из-за травм выпускали кучу молодняка, с игрой было уныло даже на фоне Амура и Адмирала. может, просто совпадение

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Бейте дно своим обрезом.

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Результат о чём то говорит? Али как?

    21.11.2021

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Ну будем считать, что компенсация за "не очень" среду получилась. Армейцев с победой. Невские же явно с выходом на оптималку к плоффу химичат-колдуют

    21.11.2021

  • Деп Б.Охта

    Да, шоб тебе ногу отрезали, глаз выколов.....

    21.11.2021

  • Моше Зенкин

    Рома, привет от Изи! Дно еще не пробито!

    21.11.2021

  • Одноглаз Кривоногов

    Рад за СКА! Так держать! Туда вам и дорога!

    21.11.2021

  • spetrov

    Армейцев с победой! Вот уж точно, где-то найдешь, где-то потеряешь. Хорошо, что у нашего клуба так. PS: Девушек из Зенита поздравил ранее, поздравляю еще. Девчонки прекрасны, даже в футболе.

    21.11.2021