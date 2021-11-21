15 3 ЦСКА переиграл СКА, команда из Санкт-Петербурга потерпела шестое поражение подряд 19:45 ЦСКА в центральном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ победил СКА. Московская команда выиграла со счетом 3:1. 34-летний голкипер питерцев Ларс Юханссон пропустил три шайбы к 9-й минуте матча, после чего был заменен. СКА потерпел уже шестое поражение подряд в чемпионате. СКА идет на 4-й позиции Запада: 39 очков после 30 игр. После этой победы ЦСКА поднялся на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 31 матче. Хоккей КХЛ Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) Голы: Плотников — 11 (Окулов, Каменев), 1:04 — 1:0. Андронов — 4 (Нордстрем, Соркин), 6:34 — 2:0. Григоренко — 13 (Слепышев, Карнаухов), 8:01 — 3:0. Бурдасов — 12 (Кузьменко, Кемппайнен), 54:18 — 3:1. Вратари: Федотов — Юханссон (Николаев, 8:01). Штраф: 6 — 8. Броски: 22 (13+4+5) — 19 (3+8+8). иРомасько, Франо. 21 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». Дополнительная информация: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference Выделите ошибку в тексте

и нажмите ctrl + enter Нашли ошибку? X Исходный текст Исправленный текст Отправить Иван Шитик все материалы автора Читайте также Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки В Центре имени Гамалеи назвали рекомендованные сроки ревакцинации 15 3

Моше Зенкин Евреи создали ислам??? :rofl::laughing::rofl: 21.11.2021

Деп Б.Охта Мне 57 лет. Из которых 10 за три.... 21.11.2021

Одноглаз Кривоногов ну ты же ему возраст свой не указал! 21.11.2021

Деп Б.Охта Они создали ислам, недогадываясь что из этого получится. Цель была совершенно другая. 21.11.2021

Деп Б.Охта У Вас уважают возвраст. Не тебе ли этого не знать. Неуважение к старшим карается в том числе и мордой в парашу. 21.11.2021

Одноглаз Кривоногов Газпром жмет бабло на всех. Скромнее надо быть, скромнее! 21.11.2021

Моше Зенкин т.е. по твоему - евреи Мухаммеда создали и террор устраивают? 21.11.2021

Моше Зенкин О паращном месте - видимо, в Питере у людей с "образованием" - это в порядке вещей 21.11.2021

Деп Б.Охта Что не так про Мухаммеда? 21.11.2021

Деп Б.Охта Доктор, диагноз пришёл поставить. Никакой мании нет. Есть реальная оценка собеседника. 21.11.2021

Моше Зенкин О, да тут еще и мания величия! 21.11.2021

Деп Б.Охта Мне достаточно и лет, и жизненного опыта, и образования, что бы ТЕБЯ, хама поставитьна твоё, парашное место. 21.11.2021

Моше Зенкин Хамишь как раз ты! Да еще ахинею несешь про пророков. 21.11.2021

Гаттузо Крут!!!!!!#! Какой-то провал пошел. Похоже закон сохранения энергии действует, в Баскете всех рвем, а в хоккее сливаем всем. Может Брагин фсио? А может просто нестабильность молодой команды. 21.11.2021

Деп Б.Охта Ты, не хами незнакомым!!!! 21.11.2021

Моше Зенкин Позволь спросить, сколько тебе лет? 21.11.2021

Деп Б.Охта This assessment of the opponent speaks about the lack of education you have. 21.11.2021

Деп Б.Охта Не вы ли запустили проек: пророк Мухаммед.? И что он принёс в наш мир? Террор!!!!!!! 21.11.2021

Моше Зенкин О, да тут смотрю, lack of knoledge 21.11.2021

Деп Б.Охта Обрезанные вас самодельными ракетами забрасывают. Как вам с ними быть одинаково обрезанными? 21.11.2021

Деп Б.Охта Проблемы бывают у всех. Разные только причины проблем. 21.11.2021

Моше Зенкин И это мне говорит болела из Питера? Да, если бы не обрезанные у вас ни футбола, ни хоккея нормального не было! 21.11.2021

Джон....Сильвер Состав усилили...похоже лжекони действительно химичат 21.11.2021

Ралпачан Фляйшманъ вам, конечно, виднее, но когда недавно у ЦСКА из-за травм выпускали кучу молодняка, с игрой было уныло даже на фоне Амура и Адмирала. может, просто совпадение 21.11.2021

Деп Б.Охта Бейте дно своим обрезом. 21.11.2021

Деп Б.Охта Результат о чём то говорит? Али как? 21.11.2021

Ралпачан Фляйшманъ Ну будем считать, что компенсация за "не очень" среду получилась. Армейцев с победой. Невские же явно с выходом на оптималку к плоффу химичат-колдуют 21.11.2021

Деп Б.Охта Да, шоб тебе ногу отрезали, глаз выколов..... 21.11.2021

Моше Зенкин Рома, привет от Изи! Дно еще не пробито! 21.11.2021

Одноглаз Кривоногов Рад за СКА! Так держать! Туда вам и дорога! 21.11.2021