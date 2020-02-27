ЦСКА разгромил «Сочи» и занял первое место в Западной конференции

ЦСКА обыграл «Сочи» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Александр Попов, Антон Слепышев, Артем Блажиевский, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Кирилл Капризов.

ЦСКА набрал 94 очка и занял первое место в Западной конференции. У «Сочи» 59 очков и девятая позиция. Команда не сумела пробиться в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Сочи» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Попов — 3 (Толчинский), 1:45 — 1:0. Слепышев — 18 (Капризов), 7:03 — 2:0. Блажиевский — 2 (Карнаухов, Мамин), 17:50 — 3:0. Григоренко — 19 (Секач), 23:07 — 4:0. Толчинский — 14 (Попов), 23:58 — 5:0. Капризов — 33 (бол., Слепышев, Григоренко), 29:14 — 6:0.

Вратари: Сорокин — Проскуряков (Ахметов, 23:58).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 25 (6+10+9) — 16 (4+6+6).

Судьи: Гусев, Цыплаков.

27 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».