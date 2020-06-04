ЦСКА подписал новый контракт с Никитиным на три года

Тренерский штаб ЦСКА подписал с клубом новый контракт, сообщается на официальном сайте армейцев.

Штаб во главе с Игорем Никитиным подписал соглашение до 30 апреля 2023 года.

Под руководством Никитина ЦСКА завоевал Кубок Гагарина, а также стал Чемпионом России-2018/2019.

В минувшем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ.