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ЦСКА подписал новый контракт с Никитиным на три года

12:13
Игорь Никитин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Никитин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренерский штаб ЦСКА подписал с клубом новый контракт, сообщается на официальном сайте армейцев.

Штаб во главе с Игорем Никитиным подписал соглашение до 30 апреля 2023 года.

Под руководством Никитина ЦСКА завоевал Кубок Гагарина, а также стал Чемпионом России-2018/2019.

В минувшем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/zolotoy_trenerskiy_shtab_prodolzhit_rabotu_s_tsska/

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