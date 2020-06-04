ЦСКА подписал новый контракт с Никитиным на три года
12:13
Тренерский штаб ЦСКА подписал с клубом новый контракт, сообщается на официальном сайте армейцев.
Штаб во главе с Игорем Никитиным подписал соглашение до 30 апреля 2023 года.
Под руководством Никитина ЦСКА завоевал Кубок Гагарина, а также стал Чемпионом России-2018/2019.
В минувшем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/zolotoy_trenerskiy_shtab_prodolzhit_rabotu_s_tsska/
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