ЦСКА победил «Спартак», забросив пять шайб

ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы обыграл «Спартак» со счетом 5:2.

В составе армейцев голы забили Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Павел Карнаухов и Александр Попов.

У «Спартака» отличились Илья Талалуев и Робин Ганзл.

Напомним, что главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов посетил раздевалку красно-белых перед этой встречей и дал предматчевую установку. Он напомним, что несколько дней назад футбольный «Спартак» уже обыграл армейцев (2:1) в чемпионате России.

Кубок мэра Москвы

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Григоренко — 2 (бол., Вей, Нестеров), 11:00 — 1:0. Капризов — 2 (Григоренко, Нестеров), 29:00 — 2:0. Талалуев — 1 (Хохлачев, Вишневский), 32:00 — 2:1. Андронов — 1 (Мамин), 42:00 — 3:1. Карнаухов — 2, 45:00 — 4:1. Ганзл — 2, 51:00 — 4:2. Попов — 1, 58:00 — 5:2.

Вратари: Сорокин — Гудачек.

22 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».