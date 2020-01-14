ЦСКА обыграл минское «Динамо» и продолжает лидировать на Западе

ЦСКА выиграл у минского «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Артем Блажиевский, Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Антон Слепышев и Константин Окулов. У динамовцев гол в активе Дмитрия Знахаренко.

ЦСКА набрал 72 очка. Команда продолжает лидировать в Западной конференции. У «Динамо» 32 очка и последнее, 12-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: Блажиевский — 1 (Соркин), 13:03 — 1:0. Капризов — 23 (Марченко), 37:50 — 2:0. Знахаренко — 2 (Павленко), 42:54 — 2:1. Шалунов — 10 (Окулов, Секач), 45:03 — 3:1. Слепышев — 9, 49:17 — 4:1. Окулов — 13 (Науменков, Шалунов), 57:38 — 5:1.

Вратари: Сорокин — Толопило.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (13+7+11) — 22 (5+12+5).

Судьи: Кулев, Спирин.

14 января. Москва. «ЦСКА Арена».