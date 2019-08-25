ЦСКА обыграл «Динамо», которое выиграло Кубок мэра Москвы

ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Победный гол забил Иржи Секач.

Бело-голубые. несмотря на поражение стали победителями турнира. Они опередили ЦСКА и «Витязь» по дополнительным показателям.

Кубок мэра Москвы

ЦСКА (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Игумнов — 2 (бол., Хиетанен, Яшкин), 23:33 — 0:1. Чмыхов — 1 (Телегин, Киселевич), 26:43 — 1:1. Секач — 4 (Вей), 44:39 — 2:1.

Вратари: Юханссон — Бочаров.

Броски: 31 (10+11+10) — 30 (10+14+6).

Судьи: Гофман, Юдаков.

25 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».