ЦСКА обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении количества зрителей на матчах КХЛ
16:00
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении количества зрителей на трибунах во время домашних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Мы действуем в рамках моментов, которые нам предоставляет Роспотребнадзор по эпидемиологической обстановке. Но очень надеемся, мы сейчас обратились с запросом и будем пытаться увеличить количество разрешенных болельщиков на трибунах», — приводит слова Есмантовича ТАСС.
В настоящее время на спортивных мероприятиях в Москве разрешено присутствие до 3 тысяч человек.
Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября. ЦСКА сыграет в гостях с «Авангардом».
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