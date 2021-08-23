ЦСКА обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении количества зрителей на матчах КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении количества зрителей на трибунах во время домашних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы действуем в рамках моментов, которые нам предоставляет Роспотребнадзор по эпидемиологической обстановке. Но очень надеемся, мы сейчас обратились с запросом и будем пытаться увеличить количество разрешенных болельщиков на трибунах», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

В настоящее время на спортивных мероприятиях в Москве разрешено присутствие до 3 тысяч человек.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября. ЦСКА сыграет в гостях с «Авангардом».