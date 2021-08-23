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«Адмирал» заключил контракты с двумя чешскими защитниками

16:00
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Чешские защитники Войтех Мозик и Либор Шулак подписали контракты с владивостокским «Адмиралом», сообщает сайт КХЛ.

28-летний Мозик прошлый сезон провел в «Куньлуне». В 23 матчах КХЛ он набрал 10 очков (4+10).

27-летний Шулак в сезоне-2020/21 выступал за финский «Кярпят». В 45 матчах финский лиги он набрал 14 очков (8+6).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/08/23/487399.html

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Иван Шитик все материалы автора

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