«Адмирал» заключил контракты с двумя чешскими защитниками

Чешские защитники Войтех Мозик и Либор Шулак подписали контракты с владивостокским «Адмиралом», сообщает сайт КХЛ.

28-летний Мозик прошлый сезон провел в «Куньлуне». В 23 матчах КХЛ он набрал 10 очков (4+10).

27-летний Шулак в сезоне-2020/21 выступал за финский «Кярпят». В 45 матчах финский лиги он набрал 14 очков (8+6).