«Адмирал» заключил контракты с двумя чешскими защитниками
16:00
Чешские защитники Войтех Мозик и Либор Шулак подписали контракты с владивостокским «Адмиралом», сообщает сайт КХЛ.
28-летний Мозик прошлый сезон провел в «Куньлуне». В 23 матчах КХЛ он набрал 10 очков (4+10).
27-летний Шулак в сезоне-2020/21 выступал за финский «Кярпят». В 45 матчах финский лиги он набрал 14 очков (8+6).
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