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Есмантович заявил, что возвращение Капризова в ЦСКА не рассматривается

16:02
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о будущем нападающего Кирилла Капризова в КХЛ.

«Существуют разного рода вбросы информации, на сегодняшний момент мы общаемся с Кириллом в рамках дружеских отношений, но вопрос возвращения в ЦСКА на повестке дня не стоит», — цитирует Есмантовича ТАСС.

10 августа журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что Капризов, игравший в клубе НХЛ «Миннесота», договорился с ЦСКА о контракте. По данным журналиста, соглашение вступит в силу 1 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12199035

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Виктория Кравченко все материалы автора

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