Есмантович заявил, что возвращение Капризова в ЦСКА не рассматривается

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о будущем нападающего Кирилла Капризова в КХЛ.

«Существуют разного рода вбросы информации, на сегодняшний момент мы общаемся с Кириллом в рамках дружеских отношений, но вопрос возвращения в ЦСКА на повестке дня не стоит», — цитирует Есмантовича ТАСС.

10 августа журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что Капризов, игравший в клубе НХЛ «Миннесота», договорился с ЦСКА о контракте. По данным журналиста, соглашение вступит в силу 1 сентября.