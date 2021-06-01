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ЦСКА обменял Шарыченкова в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию

15:59
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ЦСКА объявил о расставании с голкипером Александром Шарыченковым. 29-летний вратарь обменян на денежную компенсацию в «Салават Юлаев», сообщает официальный сайт столичного клуба.

В сезоне-2020/21 голкипер провел за ЦСКА 36 матчей, в которых дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 2,08 и 91,5% отраженных бросков.

В составе ЦСКА Шарыченков стал обладателем Кубка Континента и серебряным призером чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/aleksandr_sharychenkov_pokidaet_tsska/

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