ЦСКА обменял Шарыченкова в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию
15:59
ЦСКА объявил о расставании с голкипером Александром Шарыченковым. 29-летний вратарь обменян на денежную компенсацию в «Салават Юлаев», сообщает официальный сайт столичного клуба.
В сезоне-2020/21 голкипер провел за ЦСКА 36 матчей, в которых дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 2,08 и 91,5% отраженных бросков.
В составе ЦСКА Шарыченков стал обладателем Кубка Континента и серебряным призером чемпионата России.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/aleksandr_sharychenkov_pokidaet_tsska/
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