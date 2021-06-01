Адам Рейдеборн подписал контракт с ЦСКА
17:45
Как ранее сообщал «СЭ», голкипер Адам Рейдеборн продолжит карьеру в ЦСКА. Агент игрока Алеша Пилко подтвердил информацию о подписании контракта.
Рейдеборн последние два сезона выступал за «Ак Барс». В минувшем сезоне он провел 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 16 побед и пропускал в среднем 1.81 шайб за игру. В плей-офф вратарь провел пять матчей, проиграв конкуренцию Тимуру Билялову.
В апреле у Рейдеборна закончился контракт с казанским клубом и было принято решение не продлевать с ним соглашение.
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