Адам Рейдеборн подписал контракт с ЦСКА

Как ранее сообщал «СЭ», голкипер Адам Рейдеборн продолжит карьеру в ЦСКА. Агент игрока Алеша Пилко подтвердил информацию о подписании контракта.

Adam Reideborn welcome to Moscow ??? pic.twitter.com/NgPh2HgQRB — Aljo?a Pilko (@PlayersAgentTM) June 1, 2021

Рейдеборн последние два сезона выступал за «Ак Барс». В минувшем сезоне он провел 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 16 побед и пропускал в среднем 1.81 шайб за игру. В плей-офф вратарь провел пять матчей, проиграв конкуренцию Тимуру Билялову.

В апреле у Рейдеборна закончился контракт с казанским клубом и было принято решение не продлевать с ним соглашение.