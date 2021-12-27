ЦСКА обменял Блажиевского в «Трактор» на форварда Абрамова
14:10
ЦСКА и «Трактор» провели обмен хоккеистами, сообщается на официальном сайте московского клуба.
В результате обмена нападающий «Трактора» Виталий Абрамов присоединился к ЦСКА, а защитник москвичей Артем Блажиевский — к челябинскому клубу.
В нынешнем сезоне 23-летний Абрамов провел 41 матч в КХЛ и набрал 17 очков (8+9). На счету 27-летнего Блажиевского семь (2+5) очков в 34 встречах.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_obmenyal_blazhievskogo_na_abramova/
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