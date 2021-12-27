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ЦСКА обменял Блажиевского в «Трактор» на форварда Абрамова

14:10
Артем Блажиевский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Блажиевский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЦСКА и «Трактор» провели обмен хоккеистами, сообщается на официальном сайте московского клуба.

В результате обмена нападающий «Трактора» Виталий Абрамов присоединился к ЦСКА, а защитник москвичей Артем Блажиевский — к челябинскому клубу.

В нынешнем сезоне 23-летний Абрамов провел 41 матч в КХЛ и набрал 17 очков (8+9). На счету 27-летнего Блажиевского семь (2+5) очков в 34 встречах.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_obmenyal_blazhievskogo_na_abramova/

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Карен Саркисян все материалы автора
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