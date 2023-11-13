ЦСКА — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Видеотрансляция матча КХЛ ЦСКА — «Нефтехимик» начнется в 19.15 мск на Кинопоиске
13 ноября московский ЦСКА проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча пройдет в Москве на территории комплекса «ЦСКА Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ ЦСКА — «Нефтехимик» можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ. Начало — в 19.15 мск.
Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».
Команда тренера Сергея Федорова набрала 30 очков, занимая седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 29 баллами располагается на девятой строчке Востока.
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Сочи – Витязь
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