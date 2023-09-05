«Металлург» обыграл ЦСКА на выезде и одержал первую победу в сезоне
«Металлург» обыграл ЦСКА на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У магнитогорцев отличились Павел Акользин, Денис Зернов, Семен Кошелев и Никита Коростелев. У армейцев забросили Сергей Плотников и Павел Карнаухов.
«Металлург» одержал первую победу в сезоне-2023/24, команда поднялась на третье место в таблице Восточной конференции КХЛ с 3 очками в 2 матчах. ЦСКА идет на восьмой строчке Запада с 2 очками в 3 играх.
«Металлург» проведет следующий матч на выезде против московского «Динамо» 7 сентября, ЦСКА предстоит встретиться с «Нефтехимиком» 8 сентября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Голы: Плотников — 1 (Окулов, Каменев), 11:13 — 1:0. Акользин — 1 (Карпов, Яковлев), 15:57 — 1:1. Зернов — 1 (Карпов, Я. Хабаров), 20:10 — 1:2. Карнаухов — 2 (Светлаков), 31:14 — 2:2. Кошелев — 1 (мен., Коробкин), 32:47 — 2:3. Коростелев — 1 (бол., Зернов, Юров), 39:31 — 2:4.
Вратари: Шарыченков (57:45 — 58:55, 59:24) — Загидулин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (7+10+7) — 24 (6+12+6).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
5 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Амур
|2
|1
|1
|2
|6
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|7
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|10.09
|16:00
|
Куньлунь – ЦСКА
|- : -
|10.09
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|2 : 4