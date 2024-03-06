ЦСКА — «Локомотив»: видеообзор матча Кубка Гагарина

ЦСКА и «Локомотив» встретились в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Игра проходила в Москве и завершилась победой гостей — 2:1.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Локомотив» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Локомотив» в третий раз обыграл армейцев в серии (3-1) и находится в одной победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет в Ярославле 8 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.