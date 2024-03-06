Нападающий «Локомотива» Каюмов — о победе над ЦСКА: «Никакой эйфории с таким соперником возникнуть не может»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов в интервью «СЭ» прокомментировал четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (2:1), в котором он отдал голевую передачу.

— Насколько приятно обыгрывать ЦСКА?

— Конечно, всегда приятно обыгрывать любую команду, но серия еще не закончена. Когда закончится, тогда можно делать какие-то заявления. Никакой эйфории с таким соперником возникнуть не может.

— Первый матч был достаточно крупным по счету.

— Это командная работа, секретов нет.

— «Локомотив» — одна из самых дисциплинированных команд, но по третьему периоду так не сказать.

— Порой захлестывает вместе с ногами — от большого желания, видимо. Бывают такие моменты.

— Не удивляет вас то, что Алексеев показывает такой результат в плей-офф? Эксперты считали его не кубковым игроком.

— Не буду его хвалить, я думаю он сам все понимает. Сильная сторона — у него хороший бросок и голевое чутье, надеюсь в следующем матче не подведет, — сказал Каюмов «СЭ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-1. После сухого поражения 0:4 в первом матче, ярославцы выиграли три матча подряд, включая две игры в Москве.

8 марта команды проведут пятую встречу серии в Ярославле. В случае победы, «Локомотив» выйдет в четвертьфинал плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

(Анна Бирюкова)