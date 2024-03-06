Меньшиков: «Если «Торпедо» проиграет следующий матч, то уже не спасет серию»

Бывший игрок СКА Константин Меньшиков прокомментировал ход серии между петербургской командой и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина.

На данный момент счет в серии 2-1 в пользу СКА.

«Вчера армейцы выглядели солидно, хорошо, не было сомнений, что они победят. Ребята в СКА постарше, поопытнее, знают, как играть такие сложные матчи. Думаю, следующая, четвертая игра будет решающей. Если Нижний на своей площадке проиграет, уже не спасет серию», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.

Четвертый матч между командами пройдет 7 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.