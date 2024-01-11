11 января московский ЦСКА на своем льду примет столичное «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории ЦСКА Арена начнется в 19.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и в телеэфире покажет бесплатную видеотрансляцию противостояния ЦСКА — «Динамо». Начало — в 18.45 мск. Игру также можно будет увидеть на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

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ЦСКА тренера Сергея Федорова занимает шестое место с 56 очками в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» Алексея Кудашова располагается на второй строчке на Западе с 68 баллами.

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