ЦСКА — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
11 января московский ЦСКА на своем льду примет столичное «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории ЦСКА Арена начнется в 19.00 по московскому времени.
Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и в телеэфире покажет бесплатную видеотрансляцию противостояния ЦСКА — «Динамо». Начало — в 18.45 мск. Игру также можно будет увидеть на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.
Следите за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Динамо» с помощью матч-центра «СЭ».
ЦСКА тренера Сергея Федорова занимает шестое место с 56 очками в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» Алексея Кудашова располагается на второй строчке на Западе с 68 баллами.
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|Динамо М
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|СКА
|49
|32
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|59
|6
|ЦСКА
|48
|26
|22
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|47
|21
|26
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|49
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|Сочи
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|14
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|11.01
|17:00
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Металлург Мг – Сочи
|- : -
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|18:00
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Лада – Локомотив
|- : -
|11.01
|19:00
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ЦСКА – Динамо М
|- : -
|11.01
|19:10
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Динамо Мн – Торпедо
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