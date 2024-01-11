«Динамо Минск» — «Торпедо»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
Минское «Динамо» на своем льду примет «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 11 января, в четверг. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо Минск» — «Торпедо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Республики Белоруссия смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».
В Западной конференции белорусский клуб набрал 47 очков и занимает 8-е место, а нижегородская команда с 59 баллами находится на 5-й строчке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|50
|32
|18
|70
|2
|Авангард
|48
|32
|16
|67
|3
|Сал. Юлаев
|48
|30
|18
|63
|4
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|5
|Трактор
|50
|27
|23
|59
|6
|Ак Барс
|48
|28
|20
|58
|7
|Лада
|50
|24
|26
|58
|8
|Сибирь
|50
|22
|28
|53
|9
|Амур
|48
|21
|27
|50
|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|48
|14
|34
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|32
|16
|68
|2
|Динамо М
|49
|32
|17
|68
|3
|Спартак
|50
|30
|20
|67
|4
|СКА
|49
|32
|17
|66
|5
|Торпедо
|48
|28
|20
|59
|6
|ЦСКА
|48
|26
|22
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|47
|21
|26
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|50
|14
|36
|34
|11.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|- : -
|11.01
|18:00
|
Лада – Локомотив
|- : -
|11.01
|19:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
|11.01
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -