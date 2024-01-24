ЦСКА без Федорова одержал победу над минским «Динамо»

ЦСКА на своем льду победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У армейцев дублем отметился Владислав Каменев, а Михаил Григоренко записал на свой счет две результативные передачи. За белорусский клуб единственный гол забил Таннер Фриц.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров пропустил матч по состоянию здоровья. Функции главного тренера в этой игре исполнял старший тренер команды Равиль Якубов.

Московский клуб набрал 61 очко за 54 матча и поднялся на 6-е место в турнирной таблице «Запада». У «Динамо» 53 очка в 54 встречах и 8-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Фриц — 1 (Кузнецов, Калдис), 19:06 — 0:1. Каменев — 11 (Окулов, Григоренко), 29:09 — 1:1. Каменев — 12 (Григоренко), 49:16 — 2:1.

Вратари: Федотов (57:24 — 57:47) — Фергюсон (59:32).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 29 (7+7+15) — 31 (10+11+10).

Судьи: Раминг, Сергеев.

24 января. Москва. «ЦСКА Арена». 6546 зрителей.