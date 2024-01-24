«Автомобилист» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
«Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Ак Барс» в третий раз за сезон выиграл у «Автомобилиста». В 53 матчах казанский клуб набрал 64 очка и занял 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет 4-м, набрав 68 очков в 56 встречах «Востока».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|56
|23
|33
|56
|9
|Сибирь
|55
|22
|33
|53
|10
|Амур
|54
|21
|33
|53
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|36
|18
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|54
|32
|22
|67
|6
|ЦСКА
|54
|28
|26
|61
|7
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
Результаты / календарь
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28.01
29.01
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|1 : 4
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|1 : 2
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|2 : 3 ОТ
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|2 : 1
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|1 : 4
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