«Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» в третий раз за сезон выиграл у «Автомобилиста». В 53 матчах казанский клуб набрал 64 очка и занял 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет 4-м, набрав 68 очков в 56 встречах «Востока».