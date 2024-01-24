ЦСКА — минское «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и минское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве 24 января и завершилась победой хозяев — 2:1.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У армейцев дублем отметился Владислав Каменев, а Михаил Григоренко записал на свой счет две результативные передачи. За белорусский клуб единственный гол забил Таннер Фриц.