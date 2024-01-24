«Витязь» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» и «Сибирь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Балашихе 24 января и завершилась победой гостей — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За гостей голы забили Энди Андреофф, Владимир Бутузов, Владимир Михалев и Никита Коротков (в пустые ворота). У хозяев отличился Владимир Галузин.

Команда из Новосибирска во второй раз в сезоне обыграла подмосковный клуб.